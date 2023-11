Medio Oriente: Israele mostra video tunnel sotto a ospedale Shifa a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) e l’agenzia di sicurezza Shin Bet hanno pubblicato nuovi filmati che mostrano parte della rete di tunnel di Hamas sotto l’ospedale Shifa a Gaza City, Israele ritiene che il gruppo terroristico abbia un principale centro di comando. I video mostrano le registrazioni di due dispositivi calati all'ingresso del tunnel scoperto giovedì dalle Idf nel complesso di Shifa. L'ingresso del tunnel era stato localizzato nell'area dell'ospedale sotto una tettoia, dove i militari avevano trovato anche un camioncino di Hamas con dentro armi, simili a quelle usate negli attacchi del 7 ottobre. I nuovi video mostrano che il pozzo del tunnel presenta una scala a chiocciola che parte da circa tre metri di profondità, proseguendo per altri sette metri fino a raggiungere parte della rete di tunnel. Il tunnel prosegue per cinque metri, prima di svoltare a destra e proseguire per altri 50 metri. Alla fine del tunnel, il filmato mostra una porta blindata da dove probabilmente i miliziani possono sparare. "Questo tipo di porta viene utilizzata dall’organizzazione terroristica Hamas per bloccare la capacità delle nostre forze di entrare nel quartier generale dell’organizzazione e nelle risorse sotterranee”, affermano le Idf. "I risultati dimostrano al di là di ogni dubbio che gli edifici del complesso ospedaliero vengono utilizzati come infrastrutture dall’organizzazione terroristica Hamas, per attività terroristiche. Questa è un’ulteriore prova dell’uso cinico che l’organizzazione terroristica Hamas fa dei residenti della Striscia di Gaza come scudo umano per le sue attività terroristiche omicide”, concludono i militari. (Res)