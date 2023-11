Milano: raccolti 1850 scatole e sacchi di indumenti per il "piano freddo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono tantissimi i milanesi che hanno contribuito alla raccolta degli indumenti invernali per i senza dimora organizzata oggi dalle 9:30 alle 17:30 in otto diversi punti della città. I cittadini hanno aderito all'invito del Comune e delle associazioni del Terzo Settore che hanno allestito i banchetti di ritiro, donando giacche, cappotti, pantaloni, scarpe e altri indumenti invernali di grande qualità. In totale sono stati raccolti circa 1.850 tra scatoloni e sacchi. Gli indumenti verranno distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per gli utenti dei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba. L'Amministrazione è impegnata a offrire accoglienza e assistenza anche attraverso il numero unico 0288447646, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, per segnalare le persone in difficoltà. "Anche quest'anno - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - le cittadine e i cittadini si sono dimostrati molto sensibili al nostro appello e hanno partecipato in tantissimi, dando un aiuto concreto a chi vive in una condizione di difficoltà e mettendo a disposizione indumenti caldi e di qualità. Un grazie va anche alle associazioni del Terzo settore senza le quali l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta non sarebbero stati possibili". (Com)