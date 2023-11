Violenza donne: Di Stefano (Noi Moderati), Roma esalti ruolo e importanza figura femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma dovrà essere la Capitale del mondo nel 2024 - aggiunge Di Stefano - per l'esaltazione del ruolo e dell'importanza della donna dovrà trovare il modo per stimolare il risveglio di sentimenti di umanità autentica, e dovrà farlo attraverso testimonianze, dibattiti, messaggi diretti in particolar modo ai giovani, attività nelle scuole. Sarà sufficiente per risolvere il problema? Sicuramente no. Ma ognuno deve mettere in campo ciò che è nelle sue possibilità: quasi 100 donne vittime in 10 mesi di chi diceva di amarle, forse questo è un dato più serio e allarmante di quelli che riguardano le guerre in cui si uccide per odio. Iniziamo da Roma questo percorso, per consegnare il testimone poi ogni anno a un'altra capitale europea fino a diventare. insopportabili. Forse le parole non basteranno, ma se saranno bellissime e usate bene, saranno sicuramente meglio del silenzio", conclude. (Com)