Medio Oriente: vicino l'accordo per liberare gli ostaggi, proseguono gli scontri sul terreno (2)

Sul campo le Idf hanno concesso alcune ore di tregua umanitaria e hanno poi proseguito le operazioni aeree e terrestri. Secondo i media palestinesi, almeno 15 civili sono stati uccisi nella notte a causa dei bombardamenti israeliani nel campo profughi di Nuseirat e nella città di Khan Yunis, nel centro e nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", secondo cui dal 7 ottobre a oggi sono stati uccisi 12.500 palestinesi. Da parte loro, le Forze di difesa israeliane hanno affermato che durante la notte aerei da combattimento hanno colpito "molti" obiettivi del gruppo armato palestinese Hamas nelle città di Jabaliya, Beit Lahiya e nel quartiere di Zeitoun, a Gaza City, nella Striscia di Gaza. Sul terreno, i militari stanno concentrando le loro operazioni nelle aree di Jabaliya e Zeitoun. Inoltre, hanno aggiunto le Idf, unità della Marina militare hanno effettuato attacchi con migliaia di munizioni sui siti di Hamas lungo la costa di Gaza. In Cisgiordania, in seguito a delle operazioni israeliane, sono morti due palestinesi, secondo "Wafa". Un uomo, Omar Ali al Laham, è stato ucciso nel campo profughi Dheisheh, a sud di Betlemme, mentre nel campo profughi di Jenin è stato ucciso Issam Hussein al Fayed, un disabile di 46 anni. Nel pomeriggio, 14 palestinesi sono stati uccisi in un bombardamento nel campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, mentre altre undici persone, tutti donne e bambini, sono morti nel nord della Striscia di Gaza, a Jabalia al Balad. Medici senza frontiere ha annunciato che nell'ospedale Al Shifa sono rimasti poco meno di 300 pazienti e che sono stati evacuati 30 bambini nati prematuri che riceveranno le cure in Egitto. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la morte di tre riservisti uccisi ieri nei combattimenti nella Striscia di Gaza. Si tratta del sergente Rani Tahan, 40 anni, del sergente Yakir Biton, 34 anni, e del maggiore Chen Yahalom, 35 anni. Sale così a 61 il bilancio delle vittime dell'operazione di terra.