Serbia: ministero Agricoltura fissa per domani incontro con gli agricoltori in protesta

- Il ministero dell'Agricoltura della Serbia ha invitato domani ad un incontro i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori che stanno organizzando proteste in diverse città della provincia autonoma della Vojvodina. L’incontro avviene nello stesso giorno in cui il governo dovrebbe approvare un testo normativo che va a regolamentare alcuni aspetti del mercato agricolo. Il ministero, secondo quanto riferito dalla stampa locale, auspica che i rappresentanti di tutte le autorità coinvolte in questo settore insieme ai rappresentanti degli agricoltori presentino proposte concrete, discutano in modo costruttivo e trovino una soluzione comune che vada a vantaggio di tutti, con l’obiettivo di regolamentare il mercato nel miglior modo possibile.(Seb)