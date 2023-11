Violenza donne: Meloni, proseguiamo in contrasto a barbarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni singola donna uccisa perché “colpevole” di essere libera è una aberrazione che non può essere tollerata e che “mi spinge a proseguire nella strada intrapresa per fermare questa barbarie”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “È già stato approvato all’unanimità dalla Camera, e mercoledì prossimo sarà in Aula al Senato, il nostro disegno di legge per il rafforzamento delle misure di tutela delle donne in pericolo grazie a una maggiore prevenzione - ammonimento, braccialetto elettronico, distanza minima di avvicinamento - l’arresto anche in ‘flagranza differita’ e soprattutto attraverso tempi stringenti - 20 giorni - per valutazione da parte della magistratura del rischio e applicazione delle misure cautelari. Abbiamo aumentato considerevolmente i fondi per il piano anti-violenza e per la tutela delle donne in uscita da situazioni di violenza”, aggiunge. (Rin)