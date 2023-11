Violenza donne: Meloni, pronta campagna sensibilizzazione nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È già pronta “una campagna di sensibilizzazione nelle scuole con i ministri delle Pari opportunità e della Famiglia, della Cultura e dell’Istruzione così come la campagna di diffusione del numero verde anti-violenza 1522, anche attraverso il coinvolgimento del mondo dello sport”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Eppure, nulla di tutto questo sarà utile se non saremo in grado di affermare la grande verità che in questo momento straziante ha ricordato il papà della giovane Giulia Cecchettin: ‘L’amore vero non uccide’”, aggiunge. (Rin)