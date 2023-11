Colletta alimentare: in Lombardia raccolte 1737 tonnellate di cibo ( +2,1 per cento rispetto al 2022) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo straordinario risultato di raccolta e partecipazione della 27° edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare – afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia - è segno della presenza nel cuore di ognuno di noi del desiderio d’incontro tra le persone e di condivisione del bisogno. Siamo grati a tutte le persone che hanno aderito all’iniziativa facendo una spesa per chi è povero, a chi ha fornito mezzi e servizi, ed ai volontari che hanno donato il loro impegno, il loro tempo e soprattutto tanto cuore per la riuscita di questa giornata; è per noi una gioia ed un dono vivere insieme questo grande momento di carità". Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati Istat sul 2022 e per l’anno in corso Banco Alimentare ad oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone. (Com)