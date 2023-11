Violenza donne: Schlein, ancora nessuna risposta da Meloni su lavoro comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla violenza di genere “vale la pena mettere da parte lo scontro politico. Ancora non ho avuto risposte, ma noi ci siamo, facciamo un lavoro comune”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “In mezz’ora” su Rai 3. “Mi sono rivolta a Meloni per dire, almeno su questo mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo in avanti al Paese. La repressione non basta: se vogliamo sradicare la tossica cultura patriarcale, bisogna partire dall'educazione al rispetto in ogni ciclo scolastico. Ho chiesto a Meloni di approvare subito una legge che introduca obbligatoriamente l’educazione in tutti i cicli scolastici”, ha sottolineato Schlein, che ha aggiunto: “Bisogna lavorare sulla prevenzione, di segnali non ne abbiamo avuti, ma questo è il momento”. (Rin)