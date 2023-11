Medio Oriente: Schlein, Isarele e Palestina hanno diritto ad esistere in pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non dobbiamo rassegnarci alla guerra, “dobbiamo riprendere il lavoro sulla soluzione politica dei ‘due popoli e due Stati’, entrambi hanno diritto ad esistere in pace e sicurezza. Uno esiste già, l’altro non esiste ancora e ci vuole uno Stato di Palestina”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, ospite a “In Mezz’ora” su Rai 3. “Non dobbiamo solo ripudiare solo la guerra ma anche la polarizzazione che la guerra porta con sé. Dobbiamo fermare il massacro dei civili”, ha aggiunto. (Rin)