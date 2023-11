Milano: De Corato, su sicurezza da Sala parole, ma nessun fatto concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un'indagine realizzata da ItaliaOggi e da Ital Communications, Milano “è risultata essere la città, tra quelle italiane, all'ultimo posto per quanto concerne l'alto tasso di numeri di reati e il livello di sicurezza.. Questo è un dato davvero eloquente che ci deve fare riflettere”. o afferma il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. “Mentre Sala, un giorno sì e l'altro pure, continua a fare polemiche in Consiglio Comunale e a perdere tempo - prosegue - in città continuano a verificarsi tutti i giorni aggressioni, violenze, stupri e furti, dalle zone periferiche alle vie nel cuore della città”. L’ex capo della polizia Franco Gabrielli - conclude De Corato - arriverà in città per parlare di sicurezza solo venerdì prossimo, a 54 giorni dall'annuncio. La Polizia di Stato e il Questore stanno facendo il massimo che possono, addirittura più del loro dovere, ma non riescono a sopperire alle mancanze di Sala, che continua a dire ‘noi continueremo a lavorare per migliorare la situazione’, ma al momento, alle sole parole, non segue nemmeno un fatto concreto”. (Com)