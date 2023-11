Violenza donne: Fratoianni, uomini immersi in cultura malata e maschilismo da debellare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini violenti sono il frutto di una cultura malata in cui siamo tutti immersi, il frutto del patriarcato e del maschilismo che dobbiamo debellare. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Giulia Cecchettin è stata brutalmente uccisa da Filippo Turetta, un uomo violento e maschilista. Filippo Turetta non è un bravo ragazzo, non è stato colto da un raptus imprevedibile e non era nemmeno molto innamorato di Giulia. Filippo Turetta era possessivo, geloso, invadente, probabilmente invidioso e sicuramente molto aggressivo. Ma soprattutto Filippo Turetta non è un mostro, nel senso che non è una personalità criminale del tutto eccezionale, perché i 'Filippo' che uccidono una donna, quella a cui sono più vicini, sono centinaia ogni anno in Italia e centinaia di migliaia sono le donne che, anche se non vengono uccise, subiscono una forma di violenza sessuale, fisica o psicologica”, sottolinea Fratoianni, che aggiunge: “Tocca quindi a noi, noi uomini, uscire dal silenzio e agire. Dobbiamo educare gli altri uomini e i più giovani. Dobbiamo cambiare noi stessi e il nostro linguaggio". (segue) (Rin)