Violenza donne: Fratoianni, uomini immersi in cultura malata e maschilismo da debellare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le donne - prosegue - non sono un corpo da possedere, non devono ubbidire ai propri uomini e non possono essere costrette a fare alcunché, non possiamo limitare la loro libertà e violare la loro privacy. Questo cambiamento è già cominciato, ma noi dobbiamo evitare che lo smarrimento di tanti uomini di fronte alla necessità di distruggere i modelli tradizionali del passato si trasformi in comportamenti persino più violenti e in un colpo di coda del patriarcato. Per questo dobbiamo ascoltare ed educare, in ogni scuola del Paese e in ogni luogo in cui si trovino giovani uomini e donne, per sostenere un percorso che porti ad una vera liberazione, quella delle donne che saranno libere dalla violenza, ma anche la nostra, quella degli uomini, davvero liberi da una gabbia culturale machista che ci impedisce di stare in relazione profonda con i nostri reali sentimenti, le nostre fragilità e i nostri bisogni. Facciamolo - conclude Fratoianni - superiamo il mutismo, non lasciamo sole le donne in questa battaglia”. (Rin)