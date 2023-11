Legge Bilancio: Bonomi (Confindustria), incompleta su stimoli a investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio “è incompleta sulla parte di stimoli agli investimenti, che nel 2021 erano pari a 20,7 per cento, cioè cresciuti, l'anno scorso sono cresciuti del 10 per cento, quest'anno siamo a zero”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite a “In mezz’ora” su Rai 3. “Pensare di rimanere competitivi in un mondo di grandi trasformazioni, con Cina e Usa che mettono in campo trilioni di dollari, senza stimolare gli investimenti privati”, per Bonomi significa fare “un danno all'industria del Paese per il futuro”. (Rin)