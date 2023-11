Energia: Bonomi (Confindustria), preoccupa disallineamento interventi a livello Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli approvvigionamenti energetici per il prossimo inverno “non sono preoccupato perché le scorte sono ormai già oltre al 99 per cento, il prezzo dell'energia non è quello di prima del Covid ma non è la punta che abbiamo avuto ad agosto dell'anno scorso. Quello che mi preoccupa è il disallineamento di interventi a livello europeo”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ospite a “In mezz’ora” su Rai 3. (Rin)