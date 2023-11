Violenza donne: Salvini su caso Giulia Cecchettin, colpevolezza Filippo è evidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La colpevolezza di Filippo Turetta "pare evidente a me e a tutti". Lo scrive sui social il leader della Lega, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in riferimento al caso di Giulia Cecchettin. "Per gli assassini carcere a vita, con lavoro obbligatorio. Per stupratori e pedofili - di qualunque nazionalità, colore della pelle e stato sociale - castrazione chimica e galera. Questo propone la Lega da sempre, speriamo ci sostengano e ci seguano finalmente anche altri. Ovviamente, come prevede la Costituzione, dopo una condanna stabilita in Tribunale augurandoci tempi rapidi e nessun buonismo, anche se la colpevolezza di Filippo pare evidente a me e a tutti", aggiunge. (Rin)