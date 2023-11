Violenza donne: Zanella (Avs), Meloni dica se vuole educazione affettiva nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un banco di prova difficile per le istituzioni e la politica ma “noi crediamo che non si possa prescindere dall'educazione sessuale ed affettiva nelle scuole. Bisogna agire nel profondo e fin dalla più tenera infanzia. La presidente Meloni faccia un passo in questa direzione”. Così in una nota la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. "Dopo lo strazio e la rabbia per aver assistito ancora alla violenza mortale contro una giovane donna, oggi è dovere di tutti e di tutte discutere di come prevenire e fermare quest'ondata devastante di femminicidi”, aggiunge. (Rin)