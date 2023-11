Medio Oriente: vicino l'accordo per liberare gli ostaggi, proseguono gli scontri sul terreno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio politico del movimento islamista palestinese Hamas, Ismail Haniyeh, ha chiesto un nuovo incontro tra i leader dei Paesi arabi e musulmani per discutere della situazione a Gaza, dopo il vertice che si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita, l'11 novembre. Secondo una dichiarazione di Hamas, Haniyeh ha avuto colloqui telefonici con leader regionali e internazionali in seguito all'evacuazione dell'ospedale Al Shifa a Gaza, dove, secondo Israele, si trovava un centro di comando di Hamas e ha fornito prove della presenza di equipaggiamento militare. Durante le telefonate, Haniyeh “ha sottolineato la necessità di tenere una riunione urgente del comitato di follow-up approvato dal vertice arabo e islamico per attuare le sue decisioni per fermare l’aggressione in corso e rompere l’assedio sulla Striscia di Gaza”. In occasione del vertice a Riad, i partecipanti hanno siglato una dichiarazione finale chiedendo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare “una risoluzione decisiva e vincolante” per fermare l’“aggressione” di Israele e respingendo le affermazioni israeliane secondo cui sta agendo per autodifesa. (segue) (Res)