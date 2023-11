Medio Oriente: vicino l'accordo per liberare gli ostaggi, proseguono gli scontri sul terreno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha fatto appello agli Stati musulmani con legami politici con Israele affinché li interrompano almeno per "un periodo limitato". E' quanto riferito dai media statali iraniani mentre prosegue la guerra tra Israele e il gruppo palestinese Hamas, in seguito all'attacco di quest'ultimo il 7 ottobre scorso. "Alcuni governi islamici hanno condannato i crimini israeliani in assemblee mentre altri no. Questo è inaccettabile", ha detto Khamenei. Tra i Paesi musulmani che intrattengono relazioni diplomatiche con Israele vi sono l'Egitto, la Giordania, il Marocco, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein. (segue) (Res)