Medio Oriente: vicino l'accordo per liberare gli ostaggi, proseguono gli scontri sul terreno (6)

- Il re di Giordania, Abdullah II, ha esortato la comunità internazionale a spingere per un cessate il fuoco immediato per evitare una catastrofe umanitaria causata dalla “brutta guerra” di Israele contro Gaza. Nel corso di un incontro con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Abdullah II ha discusso delle misure urgenti per affrontare la situazione a Gaza. Il re Abdullah ha sottolineato che le potenze globali devono costringere Israele a rispettare il diritto internazionale per proteggere i civili e garantire un flusso ininterrotto di aiuti nella Striscia di Gaza. Esprimendo profonda preoccupazione, il re ha criticato le azioni militari in corso da parte di Israele a Gaza, avvertendo del potenziale di una crisi regionale più ampia. Inoltre, ha sottolineato la necessità di porre fine alle ostilità per la stabilità regionale e ha ribadito l'appello per una soluzione politica alla questione palestinese, sottolineando il ruolo dell'Ue nel raggiungimento di una soluzione a due Stati. Da parte sua, Von der Leyen ha ribadito il suo rifiuto di qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi e ha sottolineato la necessità di preservare lo status storico e giuridico di Gerusalemme. La presidente della Commissione ha anche condannato la violenza dei coloni in Cisgiordania e ha elogiato gli sforzi umanitari della Giordania a Gaza, riconoscendo il ruolo cruciale dell’ospedale da campo militare nell’aiutare i civili. (segue) (Res)