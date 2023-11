Medio Oriente: vicino l'accordo per liberare gli ostaggi, proseguono gli scontri sul terreno (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta, tuttavia, alta la tensione in tutto il Medio Oriente. Nel pomeriggio, l'emittente panaraba "Al Arabiya" avevano annunciato il dirottamento del mercantile Galaxy Leader, legato ad un uomo d'affari israeliano, con a bordo 22 membri dell'equipaggio. Successivamente è stata smentita la presenza di israeliani a bordo e sulla questione è intervenuto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu. Israele condanna fermamente l'attacco iraniano contro una nave internazionale. E' quanto si legge in una nota diramata dall'ufficio del primo ministro, in seguito al dirottamento di un mercantile nel Mar Rosso, da parte dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi. "La nave, di proprietà di una compagnia britannica e gestita da una compagnia giapponese, è stata dirottata sotto la guida dell'Iran dalla milizia yemenita Houthi. A bordo della nave ci sono 25 membri dell'equipaggio di varie nazionalità tra cui ucraina, bulgara, filippina e messicana. Nessun israeliano è a bordo", fa sapere l'ufficio di Netanyahu. Per l'esecutivo israeliano "si tratta di un altro atto di terrorismo iraniano e costituisce un passo avanti nell'aggressione dell'Iran contro i cittadini del mondo libero, con conseguenze internazionali per quanto riguarda la sicurezza delle rotte marittime globali". (Res)