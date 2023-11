Medio Oriente: l'Egitto riceve fornitura aiuti dal Qatar destinati a Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro di Stato per la Cooperazione internazionale del Qatar ha sottolineato la piena volontà di Doha di "coordinarsi e lavorare con l’Egitto nel quadro dell’obiettivo comune di fermare gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza, il rifiuto totale dello sfollamento dei fratelli palestinesi all'interno o all'esterno della Striscia di Gaza, e la necessità di un accesso urgente degli aiuti umanitari senza alcuna condizione". Da parte sua, Shoukry ha espresso il grande apprezzamento dell'Egitto per gli sforzi intrapresi dal Qatar per lavorare per risolvere la crisi della Striscia di Gaza, per raggiungere il cessate il fuoco e consentire l'invio di aiuti umanitari. (Cae)