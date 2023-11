Milano: Italia oggi, la città sale al secondo posto per qualità della vita, prima Bolzano e terza Bologna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio si articola in nove dimensioni d'analisi (affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero e turismo), 14 sottodimensioni e un elevato numero di indicatori di base (92), consentendo di indagare in maniera approfondita i molteplici aspetti relativi alla qualità della vita a livello territoriale. In generale, la qualità della vita è ritenuta buona o accettabile in 63 su 107 province, che conferma sostanzialmente i risultati degli ultimi due anni, in un quadro di sostanziale stabilità anche territoriale: il 37 per cento della popolazione (pari a quasi 22 milioni di italiani) vivono tuttavia in territori caratterizzati da una qualità della vita scarsa o insufficiente. L'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane persegue due obiettivi. Il primo è tenere vivo il dibattito sul benessere (non solo economico) delle comunità locali e sulle azioni che possono essere messe in campo per incrementarlo. Il secondo obiettivo è fornire spunti ed indicazioni utili per l'attività dei decisori politici. (Com)