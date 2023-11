Roma: Gasparri (FI), solidarietà a coordinatore giovani in Municipio XV, violenza non prevalga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il coordinatore romano di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in una nota esprime "piena solidarietà al coordinatore dei giovani di Forza Italia del Municipio XV di Roma che ha ricevuto minacce gravi". E' quanto si legge in una nota. L'episodio avviene "dopo altri fatti che si sono verificati al Municipio VI, con gravi minacce anche lì al presidente e al vicepresidente di centrodestra e alle forze di polizia - prosegue -. Oggi questo nuovo episodio a Roma Nord. C'è una teppa della sinistra che rialza la testa ed usa linguaggi inaccettabili. Faccio appello al prefetto e alle forze dell'ordine perché stronchino nella città di Roma questi comportamenti criminali della sinistra". (segue) (Com)