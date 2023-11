Roma: Grassadonia (Ufficio diritti), giornata ricordo vittime trans, al fianco di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma "oggi ci ritroviamo con la comunità transgender della nostra città alle ore 17 a Piazza Vittorio per ricordare il passato ma soprattutto per guardare al futuro: il 20 novembre ricorre la giornata dedicata al ricordo delle persone trans uccise dalla violenza transfobica, il transgender day of remembrance (Tdor)". Lo afferma in una nota la coordinatrice dell'Ufficio Diritti Lgbt di Roma Capitale, Marilena Grassadonia. "La memoria delle tante vittime trans accompagnerà l'evento di commemorazione organizzato dalle associazioni Libellula e Gender X che si svolge questa domenica - spiega -. Come ogni anno sarò presente a sostegno dell'iniziativa confermando l'impegno che Roma Capitale, con l'Ufficio Diritti Lgbt, si è assunta insieme alla comunità Lgbt per rendere migliore questa città". (Com)