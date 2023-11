Sicurezza: Ferrante (FI), ricordo vititme strada si onora investendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorre oggi la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, un'occasione che deve portarci a riflettere su quanto ancora troppo alto sia il tributo di vite perse negli incidenti stradali. Oltre a dedicare alle vittime ed ai loro cari il nostro affettuoso pensiero, questa giornata deve costituire per tutti, e ancor più per noi rappresentanti di Governo, motivo di consapevolezza dell'importanza di investire sulla prevenzione e sulla sicurezza". E' quanto afferma in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e responsabile nazionale adesioni di Forza Italia. "Valori - ha chiarito - su cui non possono ammettersi deroghe: è questo lo spirito con cui il Governo ha approvato il nuovo codice della strada, basato sull'adozione di una "linea dura" per coloro che non rispettano le regole ed in particolare per i recidivi che si mettono alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcooliche. Trovo l'impegno in tal senso l'unico vero, concreto, efficace modo per onorare il ricordo dei tanti, anche e soprattutto giovani, che hanno perso la vita sulle strade italiane", ha concluso. (Com)