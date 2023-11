Venezia: Frassinetti (Fd'I), bene minuto silenzio nelle scuole per Giulia Cecchettin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ha fatto bene il Ministro Valditara a decidere di inviare a tutte le scuole italiane l'invito a rispettare un minuto di silenzio nella giornata di martedì, in onore di Giulia Cecchettin e di tutte le donne abusate e vittime di violenze". Lo afferma in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione ed al merito ed esponente di Fratelli d'Italia. Per la parlamentare "è importante questo ricordo di Giulia nelle scuole a pochi giorni dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne e data in cui sarà anche presentato il progetto "Educare alle relazioni', che contribuirà a sensibilizzare gli studenti e le studentesse sull'importanza di concetti basilari, quali il rispetto e il valore dell'amore come sentimento ben diverso dal possesso", ha concluso. (Rin)