Latina: impianto biometano Borgo Carso, Comune diffida società a eseguire lavori

- Il Comune di Latina ha presentato una diffida alla società incaricata di realizzare l'impianto di biometano a Borgo Carso. In una nota il sindaco di Latina, Matilde Celentano, spiega: "Il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica e, per questa ragione, abbiamo dato mandato agli uffici di ricostruire le pratiche avviate prima del nostro insediamento scoprendo svariate carenze documentali. Allo stesso tempo abbiamo incontrato i residenti di Borgo Carso che hanno rappresentato alla nostra amministrazione la totale contrarietà all'impianto di biometano a causa della vicinanza con case e aziende agricole. Per queste ragioni - aggiunge - abbiamo bloccato l'iter e avviato un lavoro per redigere un regolamento chiaro a tutela di tutte le parti in causa. Già nei prossimi giorni i consiglieri lavoreranno affinché il Comune si possa finalmente dotare di questo strumento". (segue) (Rer)