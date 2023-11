Cultura: a Catania omaggio a Dario Fo e Franca Rame con le interpretazioni di Mario Pirovano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirovano propone a 16 studenti dell’Università di Catania il "Seminario intensivo" dedicato al "Teatro di fabulazione". Si tratta di un vero e proprio percorso per approfondire le tematiche che hanno reso grande il teatro di Fo e Rame, vale a dire voce, linguaggio del corpo e ritmo. Il gran finale è in programma domenica 26 novembre (ore 21, ZŌ Centro Culture Contemporanee Piazzale Asia, 6) con lo spettacolo ‘Mistero Buffo 50’, una produzione della Compagnia Teatrale Fo Rame, con il patrocinio della Fondazione Fo Rame. L'evento rientra nella rassegna ‘un anno per Franca’ promossa dalla Fondazione Fo Rame per il decimo anno dalla scomparsa di Franca Rame e prosegue le celebrazioni per la ricorrenza del 25°anno dall'assegnazione del Premio Nobel per la letteratura a Dario Fo. (Com)