Violenza donne: Piantedosi, ddl sia approvato al più presto, rafforzare prevenzione

- Auspico che il disegno di legge sulla violenza di genere, attualmente all’esame del Parlamento, “sia approvato al più presto. C’è bisogno di rafforzare il contrasto e la repressione, ma anche e soprattutto la prevenzione sul piano educativo e culturale”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Riconoscenza agli investigatori che hanno risolto in tempi brevi il caso, assicurando alla giustizia l’autore dell’uccisione della giovane Giulia. Resta il grandissimo dolore per l’ennesima tragedia a danno di una donna indifesa”, aggiunge. (Rin)