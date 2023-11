Medio Oriente: da domani ministri Esteri palestinese e di quattro Paesi musulmani in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da domani, i ministri degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, Riad al Malki, e di quattro Paesi a maggioranza musulmana visiteranno la Cina. Lo afferma in un comunicato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. A Pechino giungeranno anche i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, dell'Egitto, Sameh Shoukry, e dell'Indonesia, Retno Marsudi, oltre al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, Hussein Ibrahim Taha. “Durante la visita, la Cina avrà una comunicazione e un coordinamento approfonditi con la delegazione congiunta dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi e islamici per promuovere una riduzione dell’attuale conflitto israelo-palestinese, proteggendo i civili e risolvendo giustamente la questione palestinese", ha fatto sapere Ning.​ (Res)