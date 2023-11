Violenza donne: Mollicone (Fd’I), bene Capotondi, combattere maschilismo in musica trap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido l'appello di Cristiana Capotondi: “per combattere la mitopoiesi della violenza maschilista, bisogna combattere la deriva misogina e sessista dei testi della musica trap e rap, come Sfera Ebbasta o la Dark Polo Gang e tanti altri". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura, Istruzione e Università della Camera, Federico Mollicone, di Fratelli d’Italia. "La morte di Giulia avviene nel mese contro la violenza sulle donne. Un pensiero di vicinanza alla famiglia che, da padre, immagino quale inferno starà vivendo. Bene ha fatto il governo Meloni, con i ministri Valditara e Roccella, e il sottosegretario Frassinetti ad annunciare un immediato impegno per l'educazione all'affettività nelle scuole”, aggiunge. (Rin)