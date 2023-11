Rifiuti: Ama a riapertura Casale dei Cedrati per buone pratiche raccolta differenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in occasione della riapertura del Casale dei Cedrati a Villa Pamphilj, Ama ha allestito uno stand per sensibilizzare i romani sulle corrette modalità della raccolta differenziata, con particolare attenzione al compostaggio domestico. Il punto informativo è stato visitato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e dall'assessora all'Agricoltura, ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi, accompagnati dal direttore generale della municipalizzata Capitolina per l'Ambiente, Alessandro Filippi. Lo comunica in una nota Ama Spa. Nel corso dell'iniziativa, che ha coinvolto numerose famiglie, gli eco-informatori aziendali hanno anche proposto un'attività didattica di educazione ambientale e compostaggio per adulti e bambini. Sono stati inoltre distribuiti sacchetti di compost, fertilizzante di alta qualità, e bustine per la raccolta delle deiezioni canine. I più piccoli hanno anche potuto cimentarsi con Do-Di - il domino della Differenziata: un gioco in cui ad ogni rifiuto bisogna abbinare il cassonetto giusto o viceversa (cassonetto giallo - rifiuti in plastica o metallo, cassonetto blu-rifiuti in cellulosa, ecc.). Come succede in un vero "domino", se un giocatore non ha carte da unire passa il turno. Vince il giocatore che finisce per primo le carte o quello che ha meno carte in mano. A parità di tessere, vince chi rimane con meno rifiuti. (segue) (Com)