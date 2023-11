Legge Bilancio: Nevi (Fi), agenzie rating confermano che è buon provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso di confronto in Parlamento è stato avviato, vedremo le proposte dell'opposizione. Noi abbiamo fatto una promessa che è quella di non fare emendamenti per favorire l'approvazione di questa che è una Manovra buona nonostante la situazione del Paese ed il giudizio delle agenzie di rating lo conferma". A dirlo è stato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia in collegamento con Sky Agenda da Taormina dove è in corso 'Etna23 – Il Meeting del buongoverno". "Capisco che per qualcuno che tifa contro l'Italia sarebbe stato meglio un giudizio negativo. Possiamo andare avanti con ottimismo, riconoscendo che la situazione del nostro Paese va monitorata con attenzione. Da una parte ci vuole rigore, dall'altra ci vogliono risorse per sostenere le imprese e gli italiani e quindi per sostenere la crescita in attesa che passi questa 'tempesta perfetta' alimentata dall'aumento dei tassi, dell'inflazione e dalle conseguenze sull'economia mondiale delle due guerre", ha concluso.(Rin)