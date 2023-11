Milano: Rocca (Fd'I), disagi Merlata Bloom conseguenza politiche ideologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo fine settimana dopo l'apertura del centro commerciale Merlata Bloom, il mall più grande di Milano, "si sono registrati enormi disagi alla circolazione che hanno mandato nel caos i quartieri del Gallaratese e Cascina Merlata; traffico in tilt causato soprattutto dall'assenza di posti auto". Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, consigliere comunale a Milano in quota Fratelli d'Italia. I cittadini che vivono nei pressi del nuovo mall "hanno denunciato soste selvagge, auto in doppia fila, lasciate sui marciapiedi e sulle strisce pedonali. Non è un caso se il numero di posti auto attorno al centro commerciale e nel quartiere di Cascina Merlata è inadeguato - aggiunge Rocca -. Dalle Giunte Sala assistiamo ad una guerra ideologica contro le auto, dove i parcheggi vengono eliminati senza garantire un'alternativa per esempio il potenziamento dei mezzi pubblici di superficie e i parcheggi d'interscambio". "Insieme al Consigliere Verri (Lega) abbiamo presentato una Domanda a Risposta Immediata chiedendo al Sindaco e alla Giunta di ampliare la dotazione di sosta con la realizzazione di nuovi parcheggi a raso lungo tutto il quartiere; rivedere la disciplina viabilistica di via Daimler, aumentando gli spazi per la sosta dei residenti e garantendo la sicurezza del traffico; rendere disponibile H24 e gratuitamente l'area di parcheggio asservita all'uso pubblico del Merlata Bloom Milano", chiosa il consigliere.(Com)