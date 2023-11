Roma: a passeggio con oltre un chilo di hashish e cocaina, 30enne arrestato a La Storta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passeggiava con oltre un chilo di hashish e 18 grammi di cocaina, a piedi via Giorgio Strahler, a La Storta. Un 30enne, già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri lo hanno fermato mentre percorreva la via della Capitale. A insospettirli l'atteggiamento nervoso dell'uomo. Sottoposto a perquisizione personale, il 30enne è stato trovato in possesso di circa 1,3 kg di hashish, 18 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di circa 280 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio, che sono stati sequestrati. Condotto in caserma, l’uomo è stato poi condotto dinanzi al Tribunale di Roma che ha convalidato l’arresto.(Rer)