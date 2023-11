Violenza donne: Ravetto (Lega), anche Schlein sostenga nostra proposta legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'ennesimo episodio di un dramma purtroppo a cadenza quasi quotidiana è fondamentale agire subito e a tutti i livelli. Per questo, la Lega ha già pronta una proposta di legge a mia prima firma per l'insegnamento dell'educazione al rispetto delle donne nelle scuole". Lo dichiara la deputata della Lega e responsabile dipartimento Pari opportunità del partito, Laura Ravetto, che parla di "una misura di buonsenso che, mi auguro, sia sostenuta anche dalle opposizioni, a partire dalla Schlein che solo adesso ha deciso di intervenire con una proposta simile a quella su cui noi abbiamo già lavorato. Auspico che in tempi brevi sia calendarizzata in commissione alla Camera".(Rin)