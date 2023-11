Roma: uso consapevole social e prevenzione per truffe agli anziani, la campagna della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole sicure e prevenzione delle truffe agli anziani: si è tenuta nel corso della settimana tra Roma e Guidonia la campagna della polizia negli istituti della Capitale e nei centri anziani. Dall'istituto Da Vinci di Roma, all'Einaudi a Primavalle fino al Garibaldi di Guidonia. I poliziotti del commissariato Colombo invece, si sono recati al centro anziani di via Pullino, per incontrare circa 120 persone affrontando il tema delle truffe, spiegando le più comuni tecniche usate dai malfattori: dalle finte dottoresse mandate a casa per effettuare uno screening disposto dall'Asl, al finto avvocato che chiede soldi e monili per far liberare un figlio finito nei guai. O ancora il finto nipote che, disperato, chiede aiuto ai nonni. La raccomandazione é sempre quella di rivolgersi alle forze dell'ordine al numero unico per le emergenze. (Rer)