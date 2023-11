Roma: Della Casa (FI), solidarietà a Valerio Pane per minacce ricevute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Lazio di Forza Italia, Roberta Della Casa in una nota esprime solidarietà nei confronti del coordinatore di FI in Municipio XV, Valerio Pane. "Solidarietà a Valerio Pane, coordinatore di Forza Italia giovani del Municipio XV, che questa mattina ha trovato per strada, di fronte al cancello della sua abitazione, scritte contenenti insulti e minacce di morte - spiega -. Valerio Pane è una persona seria e coraggiosa e non si farà di certo intimidire da questi criminali, che mi auguro vengano presto individuati dalle forze dell'ordine. Intanto esprimo a lui la mia piena vicinanza".(Com)