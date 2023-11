Medio Oriente: l'Egitto riceve fornitura aiuti dal Qatar destinati a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato il ministro di Stato per la Cooperazione internazionale del Qatar, Lulwa Al Khater, nell'ambito della sua visita per consegnare gli aiuti di Doha all'aeroporto di Al Arish e al valico di Rafah. Lo riferisce una nota stampa del ministero degli Esteri egiziano. Le discussioni tra i due ministri hanno riguardato ampiamente le modalità per coordinare gli sforzi congiunti e per migliorare l'accesso agli aiuti umanitari e di soccorso al popolo palestinese. Il ministro Shoukry ha sottolineato che la catastrofe umanitaria che colpisce i residenti della Striscia di Gaza richiede l’ingresso completo, sicuro e sostenibile degli aiuti. Shoukry ha invitato "le forze di occupazione israeliane a non trattenere parte degli aiuti o ritardarne l'ingresso a Gaza". Shoukry e Al Khater hanno discusso anche delle iniziative di Egitto e Qatar per fermare il conflitto in Medio Oriente. I due ministri hanno sottolineato "l’inevitabilità di raggiungere un cessate il fuoco immediato e incondizionato e che gli attori internazionali si assumano le proprie responsabilità per fermare le violazioni israeliane contro i civili e le strutture civili in violazione delle norme del diritto internazionale e del diritto umanitario internazionale". (segue) (Cae)