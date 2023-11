Violenza donne: Tajani, Turetta in Italia nel giro di 48 ore per essere processato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippo Turetta, il 22 enne accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, “sarà in Italia nel giro di 48 ore per essere processato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla manifestazione di Forza Italia in corso a Taormina, "Etna 23 il meeting del buongoverno”. “Ancora una volta come marito, padre e nonno chiedo scusa attraverso le donne della mia famiglia a tutte le donne per quello che uomini privi di intelligenza e amore hanno fatto e continuano a fare, non soltanto nel nostro Paese”, ha detto il ministro. “A mio nipote Matteo insegnerò ad accudire la sorella, darle la mano e accompagnarla nella vita perché possa essere rispettata sempre da tutti gli uomini”, ha aggiunto. (Res)