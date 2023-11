Forza Italia: Tajani, obiettivo 20 per cento alle politiche, noi forza che garantisce stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’obiettivo delle prossime politiche è avere il 20 per cento in tutta Italia. Forza Italia deve essere la forza che garantisce stabilità nel panorama politico italiano. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla manifestazione di Forza Italia in corso a Taormina, "Etna 23 il meeting del buongoverno”. Il simbolo non lo cambiamo, non lo vogliamo cambiare. Il nome di Berlusconi non troneggia in un partito nostalgico, ma che guarda avanti, perché le sue idee, che sono le nostre, hanno grande spazio nell’Italia di oggi”, ha detto Tajani. “Noi dobbiamo svolgere il ruolo che la Democrazia Cristiana con i suoi alleati hanno svolto nella prima Repubblica, cioè la forza che garantisce stabilità”, ha aggiunto.(Res)