Milano: Italia oggi, la città sale al secondo posto per qualità della vita, prima Bolzano e terza Bologna

- Milano sale al secondo posto, era al quinto lo scorso anno, subito dietro Bolzano, tra le province italiane con la qualità della vita dagli standard più alti. Lo certifica la venticinquesima edizione dell'indagine di ItaliaOggi / Ital Communications, coordinata da Alessandro Polli del Dipartimento di Scienze sociali e economiche dell'Università La Sapienza di Roma, in edicola domani, lunedì 20 novembre. Lo studio è il più completo a livello statistico nel nostro Paese. Dal 1999 Bolzano è stabilmente nel gruppo di eccellenza, si è classificata al primo posto già cinque volte e non è mai scesa al di sotto del 10° piazzamento. L'ascesa di Milano conferma la tendenza di forte ripresa delle città metropolitane del centro-nord. Bologna ripete il terzo posto della scorsa edizione. Firenze è quinta, contro il quarto posto del 2022. Roma sale dal 53° al 33° posto, Napoli è 99° su 107 (lo scorso anno 104°). Tra i balzi più significativi, si segnala Padova oggi al sesto posto, quando nel 2022 era soltanto 29 esima. Anche in coda, una conferma. Crotone continua a essere fanalino di coda assoluto, confermando la tendenza registrata dallo studio di una frattura tra il centro-nord più resiliente rispetto agli eventi geopolitici ed economico-finanziari in corso e l'Italia meridionale e insulare, caratterizzata da una persistente vulnerabilità. Oltre alla provincia calabrese (107esima), gli ultimi sei posti sono occupati da cinque province siciliane: Siracusa (102), Catania (103), Agrigento (104), Messina (105), Caltanissetta (106). (segue) (Com)