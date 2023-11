Roma: Gasparri (FI), solidarietà a coordinatore giovani in Municipio XV, violenza non prevalga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I giovani di Forza Italia - aggiunge Gasparri - sappiano non solo di avere la nostra piena solidarietà ma anche il nostro totale impegno, affinché il teppismo e la violenza non prevalgano. Siamo garanti di principi di libertà e di democrazia che nessuno può calpestare. Esigo di sentire la voce pubblica del sindaco di Roma Gualtieri, del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e delle altre autorità che non possono rimanere muti di fronte a queste minacce. Il loro silenzio sarebbe grave. Forza Italia non si fa tappare la bocca o minacciare da nessuno. I nostri giovani sappiano che devono condurre con coraggio la loro battaglia per la libertà e la democrazia". (Com)