Violenza donne: Fontana, arresto non cancella rabbia e preoccupazione, vicini alla famiglia Cecchettin

- "Il mostro che ha compiuto l’ennesimo crimine contro una vittima innocente in queste ore è stato arrestato. Una notizia auspicata che non cancella però la rabbia e la preoccupazione verso azioni inaccettabili e inconcepibili. La solidarietà e la vicinanza della Regione Lombardia e di tutti i lombardi alla famiglia di Giulia. Riposa in pace". lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana commentando l'arresto di Filippo Turetta, il 22 enne ricercato per l'omicidio di Giulia Cecchettin. (Rem)