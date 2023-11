Violenza donne: Maiorino (M5s), servono uomini che prendano posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai dati diffusi dal Viminale - e aggiornati al 12 novembre scorso - in Italia "sono stati registrati in totale 285 omicidi, con 102 vittime donne, di cui 82 uccise in ambito familiare/affettivo. Significa che quasi un terzo degli omicidi commessi in Italia sono femminicidi. E' un'enormità. Gli uomini vengono ammazzati per i più disparati motivi, da altri uomini in genere. Le donne vengono ammazzate in quanto donne, da uomini. Se non partiamo da questo dato, non si farà mai un passo avanti". Lo scrive su Facebook Alessandra Maiorino, vice presidente Movimento 5 stelle al Senato e componente della commissione di Inchiesta sul Femminicidio. "Ricordiamo - aggiunge - che fino a poco tempo fa si contestava persino l'uso del termine femminicidio, perché tanto era comunque un omicidio, perché dargli un nome speciale? E non parlo di preistoria, ma fino a pochissimo tempo fa è stato così. E a sostenere questa tesi e farne uno strumento per minimizzare la violenza sulle donne e addirittura ridicolizzare la battaglia per contrastarla erano proprio quelle forze politiche oggi al governo. Hanno cambiato idea? Meglio tardi che mai, perché la scia di sangue in Italia si è fatta soffocante". Per il parlamentare "è necessario ammettere innanzitutto che c'è una componente di uso/ricorso alla violenza che caratterizza gli uomini, lo dicono i dati, non è un giudizio morale né un'opinione. Se non partiamo da qui, possiamo lasciar perdere. E' questo l'interrogativo che dobbiamo porci, e come fare per limitarla, sapendo che eliminarla del tutto non sarà possibile". (segue) (Rin)