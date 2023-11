Violenza donne: Maiorino (M5s), servono uomini che prendano posizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il parlamentare "sono gli uomini che devono mettersi in discussione. Non tutti gli uomini, certo, ma tutti gli uomini conoscono un amico che fa battute, che prevarica, che guarda alle donne come a degli oggetti. Il coraggio di prendere posizione, di uscire dalla comfort zone, di rendersi anche antipatico nel gruppo di amici quando iniziano le battute da caserma. Questo significa mettere un primo argine sociale e culturale alla violenza. Ora quelle stesse forze che solo il mese scorso in aula gridavano alle "porcherie" riferendosi alla nostra proposta, alla proposta del Movimento 5 stelle, di inserire l'educazione emotiva e l'educazione sessuale nelle scuole si sono ricredute? Leggiamo che Valditara parla di un progetto da presentare a breve. Lo esamineremo con attenzione, e verificheremo che sia un progetto serio, effettivo, coraggioso, perché non possiamo perdere questo treno. E - aggiunge - non lasceremo che si facciano le cose a metà: l'educazione affettiva deve andare insieme all'educazione sessuale, o i ragazzi e le ragazze capiranno che li stiamo prendendo in giro, sentiranno che le azioni della politica sono guidate da falsa coscienza, dalla propaganda e non dalla sostanza, e non le prenderanno sul serio. Dobbiamo fare tutto il possibile e anche ciò che sembra impossibile per impedire che ci sia un'altra Giulia Cecchettin". (Rin)