Argentina: presidenziali, la sfida tra Massa e Milei si gioca anche sui social

- La caccia all’ultimo voto in Argentina, dove oggi si sfidano al ballottaggio per le presidenziali il ministro dell'Economia Sergio Massa e l'economista ultra liberale Javier Milei, si gioca per le strade ma anche sui social. Massa, pur senza l’appoggio ufficiale dei partiti, ha il sostegno di gran parte della militanza progressista e di sinistra che vede in Milei colui che può mettere a rischio la democrazia, proprio ora che questa compie 40 anni. E negli ultimi giorni queste forze hanno occupato la scena che conoscono bene, la strada e le piazze, per dare vita a una campagna, una micro militanza, fatta di singole e puntuali iniziative, a volte spontanee a volte organizzate, per denunciare i rischi del discorso politico e delle proposte di Milei, dalla negazione dei rischi della dittatura al taglio radicale alla spesa pubblica e ai sussidi. (segue) (Abu)