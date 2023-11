Periferie: Battilocchio (FI), al via ciclo approfondimenti con esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizieremo con le audizioni di lunedi prossimo, 20 Novembre alle 11, presso San Macuto e in diretta webtv della Camera, un ciclo di incontri con esperti e professionisti per approfondire alcune tematiche inerenti i temi oggetto del lavoro di analisi della nostra Commissione parlamentare d'inchiesta". Lo ha annunciato Alessandro Battilocchio, esponente di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d'Inchiesta sulle Periferie. "Il nostro lavoro, iniziato a luglio, sta procedendo a grande ritmo: siamo partiti dai risultati della precedente commissione della 17' legislatura, abbiamo poi incontrato i ministri Piantedosi, Fitto, Valditara, Abodi e avremo prossimamente Zangrillo (28 novembre) e poi Salvini, Bernini e Calderone. Importanti - ha aggiunto - anche le sedute con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, Istituto nazionale di urbanistica e le missioni esterne in varie periferie romane (Ostia, Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Primavalle, San Basilio) oltre che a Caivano e Scampia. Abbiamo intenzione nei prossimi mesi di recarci in tutte le città metropoloitane d'Italia". Lunedì, ha poi spiegato Battilocchio, "ascolteremo Gino Saladini, criminologo, psicologo forense, opinionista per Rai, Mediaset e Sky ed autore di vari testi in materia e Adriano De Nardis del Consiglio Nazionale Croce rossa italiana. Proseguiremo poi con gli altri consulenti ed esperti che, in maniera gratuita, mettono a disposizione della Commissione periferie la loro professionalità. Avanti dunque con il nostro impegno con la triplice azione che prevede analisi, proposta e presenza sul territorio". (Com)