Municipio Roma VI: Pd Municipio X, solidarietà a consigliere Biondo aggredito durante sit-in

- In una nota la segreteria del Partito democratico del Municipio X di Roma esprime "anche a nome di tutta la nostra comunità, solidarietà al consigliere municipale Raffaele Biondo per l’ignobile aggressione subita durante una raccolta firma per 'Libera di aborortire' davanti al Municipio VI", contro la campagna "Un cuore che batte". "Siamo fortemente preoccupati del riaffiorare di comportamenti violenti di stampo squadrista laddove in modo democratico e civile si voglia affermare che i diritti delle persone e i diritti di libertà delle donne sono inviolabili - spiegano -. Ogni giorno questo governo con le sue proposte rivela il suo obiettivo di farci tornare indietro nel tempo calpestando le battaglie di civiltà sociale e democratica che donne e uomini hanno sostenuto con fatica e determinazione per affermare la dignità e la libertà di scelta". (segue) (Com)